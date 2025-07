Spiaggia della Marina di Civitavecchia: acqua pulita e arenile in risistemazione • Terzo Binario News

In merito alle recenti segnalazioni e preoccupazioni emerse sulla spiaggia della Marina, l’Amministrazione comunale informa di essersi attivata prontamente su due fronti prioritari: la verifica della qualità ambientale delle acque marine e il ripristino della fruibilità dell’arenile.

Su richiesta formale del Comune, ARPA Lazio ha effettuato un campionamento delle acque in data 25 giugno 2025. I risultati restituiti sono pienamente rassicuranti sotto il profilo sanitario e ambientale. Non sono emerse alterazioni nei parametri chimici e le analisi microbiologiche hanno escluso la presenza di contaminazioni di tipo fecale. Si tratta di un’informazione rilevante, che conferma la buona qualità ambientale del tratto di mare antistante la Marina.

È necessario ricordare che, come accade da molti anni, su quel tratto vige un’ordinanza di divieto di balneazione, emessa, come ogni anno, in conformità alla normativa che prevede il divieto nei pressi di porti e fossi, a prescindere dalla qualità delle acque riscontrata.

Nel frattempo, gli uffici tecnici comunali stanno completando gli interventi di sistemazione dell’arenile, resisi necessari dopo l’ultima mareggiata. Le condizioni della spiaggia continueranno ad essere monitorate, per garantirne sicurezza e piena fruibilità.

Alla luce dei dati analitici forniti da ARPA Lazio, l’Amministrazione ha inoltre avviato un’interlocuzione formale con l’agenzia regionale per valutare una possibile revisione della perimetrazione del tratto costiero, superando una classificazione risalente nel tempo, legata alla storica vicinanza con l’area portuale.

«Abbiamo agito con tempestività per dare risposte chiare alla cittadinanza – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. I risultati delle analisi confermano l’assenza di criticità ambientali. Il nostro impegno continuerà ad essere quello di garantire la fruibilità del nostro litorale»

«Fin dal primo momento – aggiunge l’assessore all’ambiente Stefano Giannini – ci siamo mossi con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e l’immagine del nostro litorale. I dati dell’ARPA sono confortanti e ora ci attendiamo che, in base a questi risultati, si possa aprire un confronto aggiornato sulla classificazione di quel tratto di mare.»

L’Amministrazione comunale ringrazia ARPA Lazio per la collaborazione.