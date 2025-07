"Canino in Gusto - Incontri di Sapori", un viaggio enogastronomico tra le eccellenze della Tuscia • Terzo Binario News

Il Comune di Canino è lieto di annunciare la manifestazione “Canino in Gusto – Incontri di Sapori”, un evento imperdibile dedicato alla valorizzazione delle straordinarie eccellenze enogastronomiche del territorio, finanziato da Arsial e realizzato dalla Pro Loco di Canino.

La manifestazione si terrà il 18 e 19 luglio, dalle ore 19.00 fino a tarda sera, trasformando il suggestivo centro storico di Canino in un palcoscenico di gusto e allegria.

Tra i vicoli caratteristici e le piazze storiche, i visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi in un percorso sensoriale che celebra i prodotti simbolo della Tuscia. Protagonisti indiscussi saranno l’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Canino, con le sue note fruttate e il carattere deciso, l’Asparago Verde IGP, fresco e versatile, il Pecorino Romano DOP, dal sapore intenso e inconfondibile, il Carciofo Romanesco IGP, tenero e prelibato, e l’Abbacchio Romano IGP, icona della cucina tradizionale laziale.

“Canino in Gusto” non sarà solo un’occasione per assaporare, ma anche per imparare e divertirsi. Il programma, ricco e variegato, prevede degustazioni guidate che esalteranno le qualità organolettiche di ogni prodotto, panel di assaggio condotti da esperti del settore e coinvolgenti show cooking dove chef locali e ospiti speciali sveleranno i segreti della cucina del territorio. Il tutto sarà accompagnato da un’accurata selezione di ottimi vini e birre rigorosamente locali, perfetti per brindare in compagnia e completare un’esperienza di gusto a 360 gradi.

Un ospite d’eccezione arricchirà la manifestazione: Carlo Zucchetti, “l’enogastronomo col cappello”, profondo conoscitore e appassionato promotore delle eccellenze italiane, guiderà i presenti in un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni di Canino.

Gli ingressi saranno situati in Piazza De Andreis e Piazza Vittorio Emanuele III, pronti ad accogliere un pubblico desideroso di trascorrere serate spensierate e divertenti, all’insegna della buona tavola e della convivialità.

“Canino in Gusto – Incontri di Sapori” vi aspetta per due giornate all’insegna del buon cibo, della cultura e dell’allegria, nel cuore pulsante di un territorio ricco di storia e sapori autentici. Non mancate!

Daniele Ricci

Assessore Turismo e Attività Produttive

Comune di Canino