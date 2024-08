Maxi blitz nel campo rom di via Candoni: controlli dei carabinieri, 82 persone risultate con precedenti • Terzo Binario News

Due soggetti portati in caserma: accertamenti in corso per verificare la loro posizione sul territorio nazionale; identificati in 194, 60 sono minorenni

Maxi blitz all’alba di oggi – 19 agosto – nel campo rom di via Luigi Candoni, alla Muratella. A intervenire i carabinieri della Compagnia Eur, insieme ai militari dell’Arma del Nucleo Cinofili.

All’interno della baraccopoli sono state controllate e identificate 194 persone di etnia romena e bosniaca, delle quali 60 minorenni. Tra le persone controllate, 82 sono risultate con precedenti penali.

Ispezionati i moduli abitativi per contrastare ogni forma di illegalità e verificare e controllare le persone irregolari presenti. Due le persone fermate per accertamenti per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.