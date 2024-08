Ladri rumorosi a Roma: provano a scardinare sportello Atm ma svegliano i residenti che chiamano i carabinieri • Terzo Binario News

Ladri rumorosi in via Tunisi, nella zona del Trionfale, a Roma. Tre cileni hanno provato a scardinare lo sportello Atm in un esercizio commerciale. I rumori, però, hanno svegliato i residenti che hanno subito dato l’allarme, consentendo ai carabinieri di intervenire.

I sudamericani, bloccati, questa mattina si sono presentati nelle aule di piazzale Clodio. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. I tre, rimessi in libertà, in attesa del processo, sono stati accompagnati presso l’ufficio stranieri, poiché irregolari sul territorio nazionale.