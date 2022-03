Mauro Iengo presidente Lega Coop Lazio, le congratulazioni del Pd Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime le proprie sincere congratulazioni a Mauro Iengo per la sua elezione a Presidente Regionale della LegaCoop Lazio.

Questa nomina assume una particolare importanza.

Innanzitutto, ci preme sottolineare, senza alcuna tentazione campanilistica, che si tratta della valorizzazione di una intelligenza locale e di questo dobbiamo andare fieri. In secondo luogo, siamo certi che da ciò l’intero movimento cooperativo territoriale trarrà ragioni per una maggiore penetrazione.

Mauro Iengo, persona preparata e competente, non abbiamo alcun dubbio che interpreterà nel modo migliore i valori che sono storicamente alla base dello sviluppo della cooperazione.

La nostra città che guarda al suo futuro con l’ambizione di costruire un modello di sviluppo che faccia principalmente leva sulle sue risorse naturali, ambientali e culturali e su un tessuto industriale che faccia i conti con la primaria esigenza di tutela dell’ambiente e della salute, non potrà che giovarsi di un movimento cooperativo forte e autorevole.

Siamo certi, infine, che il mondo cooperativo, nel nostro territorio, saprà dare un contributo essenziale in direzione dello sviluppo e per la crescita di una imprenditorialità dinamica e sana che si ponga in una prospettiva di crescita economica in stretta relazione con le forze migliori del territorio.

In questo quadro, Mauro Iengo e la LegaCoop avranno certamente nel Partito Democratico un interlocutore politico attento e sensibile.