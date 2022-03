Al Campidoglio una sala dedicata alla memoria di David Sassoli - Terzo Binario News

Intitolazione approvata dall’Assemblea capitolina

“L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera all’intitolazione di una sala del Campidoglio a David Sassoli e all’istituzione di un premio dedicato alla sua memoria. E’ un atto di grande sensibilità che abbiamo voluto condividere senza distinzioni partitiche per ricordare un romano e un uomo delle istituzioni che ha rappresentato con alti valori l’Italia a livello internazionale. E’ doveroso quindi da parte nostra dedicare un luogo in Campidoglio alla sua figura e istituire un premio che possa valorizzare e mettere al centro principi imprescindibili come pace, democrazia e solidarietà. Un ringraziamento a tutte le consigliere e i consiglieri per questa iniziativa”.

A renderlo noto è Svetlana Celli, Presidente del Consiglio comunale di Roma