Matteo Galluppi allenatore della Nea Ostia Cremisi di rugby • Terzo Binario News

La valorizzazione del Settore giovanile non coinvolge solamente le canoniche fasce under.

Dare l’opportunità ai giovani di poter proseguire la loro attività nel rugby, permettendogli di continuare a crescere sia dentro che fuori del campo, è uno degli obiettivi a cui le Fiamme Oro Rugby lavorano con dedizione e determinazione.

La Nea Ostia Cremisi nasce proprio da questo intento: le Fiamme Oro Rugby e la Nea Ostia Rugby, unendo le proprie forze, hanno creato la squadra Cadetta al fine di offrire la possibilità ai giovani – che terminano il loro percorso nei rispettivi vivai – di portare avanti l’attività sportiva nel rugby.

Per un adeguato sviluppo e una sana crescita della compagine Cadetta, la società ha scelto di affidare a Matteo Galluppi l’incarico di Direttore Tecnico della Nea Ostia Cremisi. Un profilo affidabile – quello di Galluppi – che ha sempre svolto con professionalità e qualità le varie vesti ricoperte nel club cremisi.

La conoscenza dell’ambiente e l’esperienza saranno tasselli senz’altro importanti, come sottolinea il nuovo DT della Cadetta: «La scorsa stagione mi sono occupato delle fasce juniores delle Fiamme, inoltre avevo iniziato a collaborare con la Nea Ostia Rugby. Le esperienze passate potranno aiutarmi nel nuovo incarico, considerando anche che sarò il punto di riferimento e collegamento tra la Prima Squadra e la Cadetta».

Il ruolo prezioso dello staff, programmi e obiettivi: «Come accade in ogni nuovo progetto, non mancheranno vari aspetti su cui lavorare cercando di organizzarci nel miglior modo possibile. Sono convinto che grazie al supporto di entrambe le dirigenze e di tutti i collaboratori coinvolti, potremmo raggiungere grandi obiettivi. Congiuntamente allo staff tecnico formato da Damiano Lo Greco e Alessandro Castagna, coadiuvati dai preparatori Marco Lecce e Alessandro Panetta, abbiamo pianificato il periodo in cui svolgeremo gli allenamenti. Effettueremo le sedute in cinque settimane tra il mese di giugno e quello di luglio. Seguirà poi una pausa e riprenderemo alla fine di agosto in vista della nuova stagione sportiva. In questo lasso di tempo abbiamo organizzato allenamenti in palestra, lavori individuali e gruppi sul campo, dando la priorità allo sviluppo delle abilità tecniche polivalenti».

Famiglia Fiamme: «Volevo ringraziare la dirigenza per la fiducia riposta in me affidandomi questo importante incarico, che sarà reso più semplice grazie al lavoro di tutte le persone coinvolte nel progetto.

Ci tenevo, altresì, a ringraziare tutti i ragazzi del nostro Settore giovanile, le loro famiglie e i tecnici con cui abbiamo condiviso le ultime due stagioni sportive. Figure e componenti che ora avranno la fortuna di essere seguite da Michele Fabiani, una persona che stimo e con cui ho la fortuna di collaborare in Prima squadra, il quale riuscirà a portare ancora più energia e professionalità».