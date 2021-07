Massimo Ranieri al Summer Festival 2021 di Santa Marinella - Terzo Binario News

Massimo Ranieri sarà la Guest Star della rassegna estiva Summer Festival 2021 promossa dall’amministrazione comunale di Santa Marinella.

L’amatissimo attore e cantante partenopeo, infatti, solo pochi giorni fa ha sciolto le riserve ed ha accettato l’invito che gli è stato rivolto personalmente dal sindaco Pietro Tidei ed è pronto e felice di potersi esibirsi davanti ad un pubblico che già si preannuncia numerosissimo.

Ed è proprio per questo motivo che il concerto che come è nello stile di Ranieri sarà uno spettacolo molto coinvolgente e capace di richiamare migliaia di visitatori non poteva essere ospitato sui palchi che saranno allestiti nel centro storico di Santa Marinella in occasione delle performance di altri artisti e quindi la scelta degli organizzatori è ricaduta sugli spazi antistanti il Castello di Santa Severa.

La scenografia sarà molto suggestiva perché il grande artista napoletano si esibirà sullo sfondo dell’antico maniero rivolgendosi ad una platea che potrà occupare parte dell’ampia spiaggia libera del Castello. “Sono molto contento che un big della musica leggera italiana ma anche un attore teatrale e televisivo di grandissimo talento, famoso in tutto il mondo quale è Massimo Ranieri si sia detto felice di inserire Santa Marinella, come tappa del suo tour estivo, e per questo intendo ringraziarlo personalmente. Sono sicuro di aver fatto cosa gradita soprattutto ai suo tanti fans, ai turisti e villeggianti che anche nel prossimo mese di agosto soggiorneranno nella nostra cittadina balneare, ai quali potremo offrire numerose manifestazioni ed eventi serali. Stiamo ancora lavorando per cercare di inserire, ulteriori, date e nomi prestigiosi di altri artisti nel già ricco cartellone che verrà presentato, ufficialmente a breve e una grandissima artista è in procinto di sciogliere le riserve, ma non voglio rovinare la sorpresa”.

