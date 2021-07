Vaccini in tour nella Asl Roma 4: dall'11 al 15 luglio ecco orari e tappe - Terzo Binario News

Vaccini in tour dall’11 al 15 luglio. Orari e tappe nei comuni

Orari 11 luglio:

LADISPOLI / MARINA DI S.NICOLA presso la sede del Consorzio Marina di S.Nicola, via della Luna 3 dalle 8.30 alle 13.30

RIANO in Largo Montechiara 1 ( fronte Sede Comunale ) dalle 8.30 alle 13.30

Orari 12 luglio:

CAPENA in piazza Civitucola dalle 8.30 alle 11

CASTELNUOVO DI PORTO in Via Tiberina al Parcheggio Lanzetta dalle 11.30 alle 13.30

S.MARINELLA presso il parco della Casa Comunale in Via Cicerone 25 dalle 8.30 alle 13.30

Orari 13 luglio:

S.SEVERA presso il Presidio Croce Rossa S.Severa via Zara snc dalle ore 8.30 alle 13.30

CAMPAGNANO in Via del Salvatore /angolo via Roma dalle ore 8.30 alle 13.30

Orari 14 luglio:

TOLFA in Largo Donatori del Sangue ( di fronte al Poliambulatorio ) dalle ore 8.30 alle 13.30

FORMELLO nel Parcheggio di viale Regina Elena dalle ore 8.30 alle 13.30

Orari 15 luglio:

SACROFANO in Piazza S. Biagio dalle ore 8.30 alle 13.30

ALLUMIERE in via Civitavecchia ( davanti al Poliambulatorio ) dalle 8.30 alle 13.30