Martedì possibile assenza d'acqua nella zona nord di Civitavecchia - Terzo Binario News

Acea Ato2 ha ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” di una sospensione della fornitura idrica da questi erogata, necessaria per eseguire manutenzioni straordinarie sui loro impianti. Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato 2 informa che di conseguenza sarà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia martedì 4 maggio.

Pertanto dalle ore 8 alle ore 20 di martedì 04 maggio 202,1 si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:

Zona Borgata Aurelia; Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa); Zona Area Portuale; Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo;

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di martedì 04 maggio 2021 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia), Via Fontanatetta (Piazzale Santuario Madonna delle Lacrime), fronte parcheggio Cimitero Nuovo (via Braccianese Claudia 84a angolo via Rolando Carlevaro)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.