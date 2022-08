Marta Grande: "Nelle assenze non vengono considerate le missioni istituzionali" • Terzo Binario News

“Prerogativa dei ruoli istituzionali da me ricoperti ossia Presidente della commissione Esteri e poi capo delegazione al Consiglio d’Europa)”

“Battilocchio è il secondo deputato per numero di votazioni effettuate alla Camera” e così come riportato dal sito di OpenPolis la stima della mia partecipazione al voto deve necessariamente tener conto anche delle votazioni “in missione”.

È prerogativa dei ruoli istituzionali da me ricoperti (Presidente della commissione Esteri e poi capo delegazione al Consiglio d’Europa), e non solo, di dover svolgere una serie di mansioni politico- istituzionali lontano dalla Camera dei Deputati e la categoria “in missione” sta proprio a sottolineare ciò.

Per questa ragione infatti, le “missioni” non sono assenze ma testimoniano, al contrario, le presenze del rappresentante nello svolgimento del proprio ruolo. Così come un dipendente in trasferta non è assente dal lavoro anche le missioni all’estero, gli incontri istituzionali e la gestione delle attività di commissione non implicano l’assenza dall’attività parlamentare.

Esiste pertanto la dicitura “assenze” proprio per differenziare la non partecipazione al voto dal resto del lavoro svolto ed è solo quella che può dare un’idea, ad un esterno, della operosità del parlamentare. Offrire solo il dato delle presenze omettendo le missioni, per chi ricopre un ruolo, può essere a dir poco fuorviante”.

Marta Grande