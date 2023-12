Marsili sul ring di Londra per il titolo europeo dei pesi leggeri • Terzo Binario News

Questa sera alla York Hall il Tizzo di Civitavecchia affronterà il gallese

La York hall di Londra è pronta per la grandissima serata al Queensberry Promotions, il cui main event sarà l’incontro valevole per il titolo vacante tra Emiliano Marsili (OPI 82-42v1p) e Gavin GWYNNE (16v2s1p).

“Sarà un match difficile, ho tutto contro ma i pronostici non servono a nulla, perché alla fine parlerà il ring”.

“Alla mia età non si scherza e, quindi non ho lasciato nulla al caso, preparandomi duramente e seriamente con il maestro Mario Massai, con il preparatore Franco Barlaam e con tutto il mio staff.”

L’incitamento di Alessandro Duran: “Regalaci una serata da ricordare. Un pugile vero, un atleta, un amico. Emiliano Marsili tenterà di conquistare l’europeo dei pesi leggeri. Per vincere dovrà scalare una montagna. Sono tanti gli avversari che dovrà sconfiggere. L’ ambiente, il pubblico, l’avversario e l’anagrafe.

Questo eterno ragazzo a 47 anni tenta la grande impresa. In un’età dove è più normale guardare seduto davanti alla tv un match di pugilato, lui invece sarà il grande protagonista di una serata che potrebbe diventare storica per il pugilato e lo sport italiano. Se vincerà compirà un’impresa straordinaria”.

Il sostegno anche dalla Tm Promotion del cantante romano Federico Zampaglione: “Qualcosa di poco chiaro sta per accadere in Inghilterra. Teoricamente Gwynne, l’avversario di Marsili, dovrebbe essere un peso leggero… di fatto sembra un medio massimo.

Emiliano “Tizzo” Marsili e il suo team dovranno fare molta attenzione a controllare la bilancia per non trovarsi sul ring con un pugile di ben altra categoria di peso.

In ogni caso, il coraggio e la determinazione del fuoriclasse di Civitavecchia ( mai sconfitto) in questo momento non conoscono rivali al mondo.

A 47 anni partire per l’ Inghilterra e affrontare questo armadio ( protetto da Frank Warren in persona ) per il titolo europeo. Fuori casa e senza alcuna protezione !!

Ma chi ha mai fatto una cosa simile ? Di solito qui vedi scappare TUTTI da ogni match pericoloso, mentre Marsili, a testa alta, ci parte apposta.

Solo rispetto e onore per il peso leggero italiano più longevo e coraggioso della storia!”

Il match che sarà trasmesso in diretta su DAZN.