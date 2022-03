Mario Baccini: "Viadotto dell'aeroporto nuovamente illuminato, ma luci restano accese anche di giorno" - Terzo Binario News

Facendo riferimento a quanto riportato nel comunicato del 2 Dicembre scorso, con il quale si segnalava all’Amministrazione comunale, l’interruzione di energia elettrica dei pali di illuminazione pubblica, per il tratto di via dell’Aeroporto di Fiumicino in direzione Aeroporto, da via Cima Cristallo al semaforo temporaneo che permette l’immissione alla rampa di via dei Montgolfier e specularmente per il tratto del viadotto, nel senso di marcia opposto che dal medesimo semaforo, conduce il traffico in direzione Ostia, facciamo presente, che da alcune settimane, è stato ripristinato il loro funzionamento, almeno per quelli posizionati su tutto il viadotto.

Ovviamente, non possiamo che rallegrarci per questo ripristino, anche perché quel tratto di viadotto lasciato per mesi al buio, se non anni, costituiva un costante pericolo per gli automobilisti, ma non possiamo non segnalare nuovamente, che il suddetto tratto, che vanta circa 50 pali di illuminazione, sia illuminato attualmente anche in pieno giorno, sia di mattina che di pomeriggio, quindi.

Come per la precedente occasione, ma per motivi evidentemente opposti, non solo per un inutile spreco di risorse, ma anche per i notevoli rincari che stanno interessando i costi dell’energia elettrica e che andranno a ricadere sui contribuenti, segnaliamo all’Amministrazione comunale questa anomalia, affinché essa stessa, salvo che non abbia già provveduto, possa fare presente ad Anas, ovvero l’ente che gestisce questo tratto viario, tale situazione. Per tali ragioni, auspichiamo pertanto un tempestivo intervento.

Firmato: ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini