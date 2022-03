A Ladispoli iniziati i lavori di restyling di via La Spezia e via Pizzo del Prete - Terzo Binario News

“In questo mese di marzo, come annunciato, sono ripresi i lavori di ripavimentazione delle strade di Ladispoli che saranno completati prima dell’estate, come previsto dal piano di investimento di 3 milioni di euro per la riqualificazione della rete viaria”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando che, con l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis e l’ufficio Manutenzioni, sta seguendo puntualmente l’andamento delle lavorazioni.

“Questa mattina – prosegue Grando – dopo il completamento dell’asfaltatura di via Venezia, sono iniziati i lavori di fresatura anche in via La Spezia. L’obiettivo è quello di riqualificare le traverse ed il Viale Italia, entro l’inizio dell’estate”.

“Cogliamo l’occasione – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – per segnalare che sono iniziati in queste ore anche i lavori preparatori al rifacimento del manto stradale in via Pizzo del Prete, la strategica arteria che collega Ladispoli a Cerenova lungo la via Aurelia. Gli interventi saranno a costo zero per le casse del Comune in virtù di una convenzione stipulata tra l’Amministrazione Grando e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest’opera prevede l’ampliamento della carreggiata, attualmente poco agevole per il passaggio di due mezzi in contemporanea, oltre naturalmente alla riqualificazione di tutta la sede stradale che nel corso degli anni si è palesemente ammalorata”.