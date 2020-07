Marina e Valerio Vannini a Civitavecchia: racconti ed emozioni ricordando Marco - Terzo Binario News

La Snc ha ospitato la presentazione del libro di Mauro Valentini

Un pomeriggio diversissimo dal solito quello di ieri alla piscina della Snc a largo Marco Galli. L’occasione è stata quella della presentazione del libro di Mauro Valentini “Io sono Marco” dedicato a Marco Vannini e scritto a quattro mani con mamma Marina e Valerio.

Presenti l’autore e i genitori di Marco, Debora Ergas de La Vita in Diretta con Simone Feoli a fare gli onori di casa ma è stata l’atmosfera ad essere diversa dalle presentazioni precedenti.

La diversità è consistita nell’aria pregna di emozione, di intimità in cui l’aspetto giudiziario non è stato sfiorato per lasciare solo spazio a due genitori che raccontano un figlio che non c’è più e la loro vita totalmente stravolta. “Marco è sempre qui” hanno ripetuto Marina e Valerio, raccontando gli spaccati della loro vita normalissima di genitori a Cerveteri. Solo Marina si è sbilanciata per un attimo quando ha parlato di Martina Ciontoli: “Quando la vidi per la prima volta pensai: è una ragazza bellissima ma quegli occhi traspaiono indifferenza”.

Non sono mancati neanche i momenti di commozione che hanno coinvolto anche l’assessora Simona Galizia per la battaglia che i Vannini stanno portando avanti: “Spesso si trae la forza per andare avanti da chi spinge quotidianamente, attraverso i messaggi e le telefonate. Che ci sia un grande affetto lo sentiamo, si percepisce chiaramente anche qui in piscina” ha aggiunto Marina.

E il pubblico in piscina ha abbracciato idealmente i due genitori, plaudendo il lavoro fatto da Mauro Valentini che con il libro ha reso un punto di vista dei Vannini completamente diverso da quello che appare in tv.

Infine un post lasciato dal pugile civitavecchiese Emiliano Marsili, anche lui padre di una ventenne, che si è affidato ai social per esprimere il suo pensiero: “Coraggio,per me è salire sul ring e combattere per una vittoria..Coraggio significa anche affrontare ciò che ti fa più paura,ma il coraggio di questi genitori che hanno affrontato la prova più difficile che la vita poteva mettergli davanti, è immenso!!Marco è entrato nel cuore di tutto il mondo grazie alla forza della sua mamma e del suo papà che ci stanno insegnando a combattere per la giustizia e a mantenere sempre vivo il ricordo di Marco in tutti noi..Ci tengo a ringraziare questi genitori per aver condiviso con tutti noi il loro dolore ,i loro ricordi di Marco,la commozione loro e nostra..Persone semplici ma determinate ad arrivare alla verità e giustizia”.