Marconi: chiude la scuola paritaria, "108 bambini a rischio iscrizione" - Terzo Binario News

La denuncia di Garipoli (FdI). Intanto parte la petizione on line

“La Parrocchia Gesù Divino Lavoratore comunica la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia Paritaria Angiola Maria Migliavacca in Via Oderisi da Gubbio, a Marconi. per il prossimo anno”. Così in una nota Valerio Garipoli, già capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio XI.

“La Scuola istituita nel 1963 è gestita dall’ente Parrocchia nella persona del Parroco che ne è il legale rappresentante assieme alla Direzione Didattica affidata all’Istituto Missionarie della Dottrina Cristiana. La scuola – è stata da sempre un punto di riferimento e di aggregazione per tutto il quartiere di Marconi oltre che a rappresentare un forte senso di comunità per le future generazioni”.

“L’interruzione del servizio scolastico causa costi di gestione – ribadisce Garipoli – rischia di lasciare 108 bambini senza iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 oltre che a creare gravi difficoltà organizzative ed occupazionali a famiglie e maestre. È quanto mai assurdo accettare – continua Garipoli – soprattutto in questo anno già così particolarmente complicato a causa del Covid-19 che ha segnato psicologicamente e già interrotto il percorso dei bambini di perdere anche tale ulteriore servizio per la collettività”.

“Chiediamo pertanto agli Uffici tecnici del Vicariato – conclude Garipoli – di rivedere innanzitutto tale decisione affinché la Scuola possa provare a continuare la sua opera primaria di educazione e socializzazione oltre che ad inviare una nota alla Direzione Socio-Educativa del Municipio XI per una presa in considerazione della criticità e uno immediato studio dei flussi dei bacini d’utenza del quadrante Marconi al fine di agevolare le iscrizioni dei bambini e delle famiglie per l’anno scolastico 2020/2021”.

“Sarà mia cura inoltrare tale nota anche alle strutture private e paritarie limitrofe. Ci auspichiamo davvero che vi possa esser soltanto un rinvio per lavori di messa a norma e magari la predisposizione di un nuovo Istituto Comprensivo. Saremo al fianco delle famiglie e residenti di Marconi affinché i bambini possano tornare alla loro normalità scolastica insieme ai loro compagni ed alle loro maestre terminando il percorso iniziato”.

Nel frattempo, parte una petizione on line su change.org, un solo messaggio: la scuola non deve chiudere.