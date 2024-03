Intervento preventivo della Prociv Cerveteri sul ponte di Ceri, in virtù del maltempo sul Litorale.

“Siamo intervenuti con un equipaggio, in via preventiva al ponte di via di Ceri (Procoio) per liberare le caditoie dal fango e detriti.

In questo modo è stata fatta defluire l’acqua così da evitare problemi alla viabilità”.