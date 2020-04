Malore in casa, l'elisoccorso atterra in pieno centro a Ladispoli - Terzo Binario News

Una persona ha accusato un malore in casa rendendo necessario un atterraggio di emergenza in pieno centro a Ladispoli.

Proprio in questi istanti sono all’opera i soccorritori, con la Polizia Locale diretta dal comandante Sergio Blasi che ha autorizzato il velivolo a scendere non al Pit come da prassi ma nela piazza dove di solito si tiene il mercato.

Potendo sfruttare lo spazio a disposizione, l’elicottero è sceso prendendo in carico il paziente in attesa di ripartire in direzione del policlinico Gemelli.