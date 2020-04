Fuggono all'alt dei carabinieri poi inseguimento da film: 18enne arrestato, l'amico scappa a piedi - Terzo Binario News

Nel corso di un posto di controllo i carabinieri della Stazione di Acilia hanno intimato l’alt ad un’autovettura con due persone a bordo. L’autista del mezzo, anziché fermarsi, ha improvvisamente accelerato allontanandosi rapidamente.

Ne è nato così un inseguimento, nel corso del quale la vettura in fuga a forte velocità, in più occasioni ha rischiato di andare a sbattere contro altri veicoli. La fuga è terminata poco dopo nei pressi di via Ortolani, quando i due malfattori hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla successiva fuga a piedi.

Uno dei due fuggitivi, un 18enne con precedenti, è stato bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice è ancora ricercato.