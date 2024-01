Malore alla Marina di Civitavecchia, 50enne soccorso dai pompieri • Terzo Binario News

Alle ore 14.30 di questo pomeriggio, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a piazza Betlemme per un soccorso a persona.

Un uomo di cinquanta anni circa, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente tra gli scogli sul frangiflutti antistante la piazza.

Fortunatamente lo hanno notato dei passanti che subito hanno chiamato i soccorsi.

Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno subito provveduto a riportare il malcapitato sul piano di calpestio affidandolo in seguito al personale sanitario del 118.

Dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Giunti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.