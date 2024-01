Incendio alla Coop di Cerveteri, fiamme dai frigoriferi • Terzo Binario News

Alle ore 16.40 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Paolo Borsellino per incendio al supermercato Coop.

A bruciare era il locale frigoriferi.

Arrivati sul posto, i Vvf hanno subito cominciato l’operazione di spegnimento. Il personale e i clienti hanno autonomamente abbandonato l’attività commerciale invasa da una fitta coltre di fumo.

La rapidità di esecuzione da parte dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme invadessero anche il resto del supermercato.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118.