Malamovida, Roma Capitale commina oltre 50mila euro di sanzioni • Terzo Binario News

Sono oltre 600 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, nel fine settimana appena trascorso, presso locali pubblici ed esercizi commerciali nelle zone della movida.

Le verifiche hanno riguardato diversi quartieri, tra cui Trastevere, piazze del Centro Storico, San Lorenzo, Piazza Bologna, Pigneto, Centocelle e Prenestino, Ostia, Parioli, San Paolo e Ponte Milvio.

Serrati controlli nelle vie di Trastevere, dove gli agenti del I Gruppo Centro hanno svolto una mirata azione di vigilanza, che ha portato ad accertare illeciti per un ammontare superiore ai 50mila euro di sanzioni.

Tra le principali violazione riscontrate, disturbo della quiete pubblica, occupazioni di suolo pubblico abusive, vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. Ulteriori verbali sono scattati per la somministrazione di cibi e bevande su superfici non autorizzate, violando le regole sull’uso degli spazi pubblici, oltreché le norme igienico – sanitarie.

Per il gestore di un locale, oltre alle sanzioni elevate a seguito delle irregolarità accertate, è scattato il provvedimento di chiusura per somministrazione abusiva.

Le pattuglie dei caschi bianchi sono state impegnate anche nei controlli per garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza stradale, registrando più di 1200 violazioni per comportamenti scorretti alla guida: 7 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.