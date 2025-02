Malamovida a piazza Bologna, i Nas dei Carabinieri chiudono un pub con 12mila euro di multa • Terzo Binario News

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, unitamente a personale del N.A.S. e N.I.L. di Roma, hanno eseguito una serie di controlli nell’area di piazza Bologna maggiormente frequentata durante la movida, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado.

Numerose le verifiche presso gli esercizi pubblici che hanno portato alla denuncia dell’amministratore unico di un pub per numerosi violazioni in materia di formazione per la prevenzione per i rischi e per salute dei lavoratori, che è stato anche sanzionato, per oltre 12.000 euro, con provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza su luoghi di lavoro e per la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 10%.

I Carabinieri hanno anche sanzionato il legale rappresentante di una paninoteca per carenze igienico sanitarie e violazioni amministrative sugli alimenti, il legale rappresentante di un ristorante giapponese per violazioni amministrative sugli alimenti e il legale rappresentante di un cocktail bar per non aver adottato cautele per rispettare l’obbligo di rimozione di ogni ingombro o rifiuto, provvedendo all’ordinaria pulizia dell’area antistante l’esercizio.

I Carabinieri hanno anche identificato e segnalato alla Prefettura di Roma 4 giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.

Complessivamente nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 136 persone e controllato 59 veicoli.