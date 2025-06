Malamovida a Trastevere con rumore e alcool ai minori oltre a ladri di monetine delle fontane: lavoro per Roma Capitale • Terzo Binario News

Ripetuti gli interventi in questo fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per far rispettare le regole anti alcol, a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, a partire dalle zone movida: più di 400 i controlli eseguiti.

In particolare in alcune delle località più frequentate , tra cui Trastevere, Parioli, Ponte Milvio e Pigneto, diverse le segnalazioni per problemi legati a schiamazzi e musica ad alto volume.

Tra gli interventi più significativi, che hanno visto impegnate diverse pattuglie, quello eseguito questa notte in via Masi a Trastevere, in prossimità della scalinata che conduce a via Goffredo Mameli. Qui gli agenti sono intervenuti a causa di un assembramento di centinaia di ragazzi che creavano una turbativa alla quiete pubblica. Diverse le sanzioni scattate per consumo di bevande alcoliche su strada.

Durante le attività di controllo, sei minimarket sono stati trovati aperti oltre l’orario consentito e pertanto sanzionati e fatti chiudere. In totale sono state più di 60 le violazioni accertate presso locali pubblici. ed esercizi commerciali, tra cui per somministrazioni non autorizzate e occupazioni di suolo pubblico abusive.

Oltre 2mila gli articoli sequestrati in quanto oggetto di vendita illegale su area pubblica da parte di ambulanti abusivi, a cui si aggiunge un ingente sequestro di circa 8mila bevande, vendute senza autorizzazione in occasione del gay-pride.

Più di 1300 invece le condotte sanzionate per violazione delle norme del Codice della Strada.

gli agenti del I Gruppo Centro Storico sono intervenuti in più occasioni per fermare alcune persone intente ad accedere all’interno delle fontane storiche del Centro Storico.

In piazza di Spagna e piazza Venezia, nei pressi dell’Altare della Patria, gli agenti sono dovuti intervenire nei confronti di tre turisti: nei loro confronti sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 1500 euro, oltre alla richiesta dell’ordine di allontanamento (c.d. Daspo Urbano) secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Nel primo caso, verificatosi venerdì pomeriggio in piazza di Spagna, ad essere fermato dai caschi bianchi un cittadino di nazionalità tedesca di 41 anni, sorpreso a bagnarsi nella fontana della Barcaccia.

Poco più tardi, intorno alle 14, presso l’Altare della Patria, sempre una pattuglia del I Gruppo ha fermato e sanzionato un turista statunitense di 25 anni che era appena entrato nella fontana.

Nella tarda mattinata di ieri, alle ore 12.30 circa, sempre in piazza di Spagna, è stata sanzionata una cittadina del Mozambico di 53 anni per lo stesso illecito.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico.

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato, a distanza di poche ore, due persone, sorprese a rubare le monete all’interno di due fontane monumentali della Capitale. Il primo intervento ieri pomeriggio, quando gli agenti del I Gruppo “Centro” sono intervenuti a Piazza Navona, dove hanno bloccato un cittadino di 57 anni, di nazionalità italiana, intento a prelevare diverse monete dalla Fontana del Moro.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti, al termine delle quali è stato denunciato per furto e sanzionato per aver immerso le braccia all’interno del monumento.

Nei suoi confronti è stato richiesto un ordine di allontanamento (c.d. Daspo urbano).

Poche ore dopo, sempre il personale del I Gruppo Centro dei caschi bianchi, durante i consueti controlli notturni a piazza di Spagna, hanno bloccato un altro uomo, 31 anni di nazionalità straniera, intento a rubate le monete nella Fontana della Barcaccia. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato per furto, oltre alle sanzioni e all’ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.