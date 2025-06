Allevamento e discarica a Prima Porta, tutto abusivo: sigilli dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi, a Roma nel quartiere Prima Porta, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale Nipaaf, Nucleo Carabinieri Forestale di Roma, Raggruppamento Cites, Polizia di Roma Capitale e ASL Roma 1, a seguito di mirate ispezioni, hanno messo i sigilli a un rifugio per animali, di fatto anche adibito a discarica abusiva, che deteneva circa 320 animali, tra cui 50 cinghiali alloggiati, in gabbie ristrette, prive di cibo ed acqua, in completa assenza di idonee condizioni igienico sanitarie. Le ulteriori verifiche, hanno consentito di appurare, anche un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Stessa sorte per un altro allevamento dove venivano cresciuti abusivamente 10 cinghiali, detenuti in condizioni non compatibili con la loro natura e in evidente stato di cattività.

Tutti gli animali e le aree interessate sono stati sequestrati.