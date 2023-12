M5s Civitavecchia: "Sì ai parcheggi gratis a consiglieri e assessori, non ai cittadini" • Terzo Binario News

“Durante l’ultimo Consiglio Comunale, la nostra proposta di tariffe di sosta progressive al mattino, per favorire la rotazione nei parcheggi in centro a vantaggio dei commercianti, e di ripristinare la gratuità del pomeriggio lungo la trincea ferroviaria per i residenti, è stata respinta da una maggioranza che sembra disconnessa dalla realtà cittadina.

Hanno criticato la mozione con argomentazioni distanti dalla situazione effettiva, minimizzando le difficoltà dei residenti sostenendo che una spesa mensile di 50€ a macchina (600€ annui) è accessibile per tutti.

Proprio loro che ancora non ritirano una determina da noi contestata e che prevedeva la gratuità del parcheggio per consiglieri e assessori.

L’amministrazione sembra concentrarsi su tutto, tranne che rappresentare e risolvere i problemi dei cittadini.

Gruppo Territoriale M5S Civitavecchia