L'Unione Rugby Ladispoli diventa "rosa-blù" • Terzo Binario News

“L’Unione Rugby Ladispoli anche quest’anno punta al rosa: tutte le ragazze che verranno a praticare il rugby per questa stagione sportiva godranno di una tariffa calmierata di €150 per tutto l’anno.

Lo stesso vale per i bambini dai 4 ai 5 anni e per i ragazzi dai 16 anni in su.

Oltre alle categorie dalla Under 6 alla Under 16, abbiamo la prima squadra di touch rugby, una squadra integrata e inclusiva formata da uomini e donne di ogni età: si tratta, infatti, di un rugby senza placcaggio, ma che ne conserva tutta la sua essenza.

Vi aspettiamo al nostro campo a Cerveteri, in via Settevene Palo nuova snc accanto allo stadio del calcio”.