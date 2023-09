Albo pretorio del comune di Ladispoli inservibile da giorni • Terzo Binario News

Sono diversi giorni che l’albo pretorio del comune di Ladispoli non è accessibile.

Inizialmente sembrava un guasto momentaneo poi è proseguito per ore che successivamente per giorni.

Un disservizio non da poco visto che intanto limita la trasparenza dell’ente riguarda sia i cittadini – che non possono conoscere degli atti di cui magari hanno bisogno – ma anche l’opposizione che si trova senza gli strumenti per svolgere il suo compito di vigilanza.