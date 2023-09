La questione palestinese discussa allo spazio Adelante di Ladispoli • Terzo Binario News

Sabato 9 settembre alle ore 18.30 in via Rimini 10, presso lo spazio Adelante, si terrà il dibattito sulla questione palestinese promosso dal Collettivo culturale Rachel Carson.

L’introduzione sarà affidata all’articolo “Sionismo o pace, la scelta è vostra” di Vera Pegna, saggista e studiosa della questione israelo-palestinese da circa settant’anni. Lo scritto che parte da un’analisi del significato di sionismo si sofferma, in particolar modo, su due aspetti.

Il primo riguarda la straordinaria e inattesa capacità di resistenza del popolo palestinese che davanti a quello che più che un conflitto è apparsa essere una vera e propria aggressione, non si è mai tirato indietro, mostrando al mondo come divenga impossibile domare con ipocrisia e ingiustizia l’aspirazione alla libertà.

Il secondo, partendo dalla considerazione che “il sionismo non riguarda solamente gli ebrei” si focalizza sulle parti terze dello scontro, tutte quelle persone che negli anni hanno dimostrato una sostanziale indifferenza, relegando nell’omertà del silenzio un orrore che devasta, brucia e annichilisce un popolo e una terra.

Avremo poi il piacere di ascoltare la testimonianza di Maya Issa, rappresentante dei giovani palestinesi di Roma e autrice di significativi articoli per il Palestine Chronicle focalizzati sui recenti avvenimenti a Jenin. Qui, gli attacchi israeliani su larga scala, che hanno invaso la città via terra con bulldozer e carri armati e via aerea con aerei militari, elicotteri e droni, stanno facendo registrare una drammatica escalation delle violenze riportando un numero di morti tra i palestinesi già di molto superiore a quello dello scorso anno.

Proprio con l’intento di sensibilizzare su questa vicenda, con l’auspicio che si possa instaurare un serio confronto sul tema, invitiamo alla più ampia partecipazione.