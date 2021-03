Luna Rossa contro team New Zealand dal 10 marzo - Terzo Binario News

Decisa la data di inizio della Coppa America di vela 2021

Luna Rossa inizierà a gareggiare contro contro team New Zealand dal 10 marzo: in palio c’è la Coppa America di vela. La contesa nella baia di Auckland prenderà il via con le prime due regate, poi si tornerà in acqua venerdì 12 marzo per altre due gare e si seguirà lo stesso schema a oltranza per i giorni successivi, fino a quando una squadra raggiungerà le sette vittorie necessarie per conquistare la Coppa della Cento Ghinee.

Si gareggia al meglio delle 13 regate, come nella Prada Cup vinta dall’imbarcazione italiana ai danni die britannici di Ineos. Luna Rossa cercherà l’impresa contro i campioni in carica, il defender dell’America’s Cup ma gli uomini dello skipper e capospedizione Max Sirena sembrano avere tutte le carte in regola per tentare l’impresa di portare il trofeo in Italia.

Gli appassionati saranno chiamati ad alzarsi nel cuore della notte, perché le regate inizieranno alle 4 italiane (in Nuova Zelanda il fuso orario è spostato in avanti di dodici ore rispetto all’Italia).

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della America’s Cup, la Finale tra Team New Zealand e Luna Rossa. Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani.

LUNA ROSSA IN GARA DA MERCOLEDÌ 10 MARZO:

04.00 Gara-1

A seguire Gara-2

VENERDÌ 12 MARZO:

04.00 Gara-3

A seguire Gara-4

SABATO 13 MARZO:

04.00 Gara-5

A seguire Gara-6

DOMENICA 14 MARZO:

04.00 Gara-7

A seguire Eventuale Gara-8

LUNEDÌ 15 MARZO:

04.00 Eventuale Gara-9

A seguire Eventuale Gara-10

MARTEDÌ 16 MARZO:

04.00 Eventuale Gara-11

A seguire Eventuale Gara-12

MERCOLEDÌ 17 MARZO:

04.00 Eventuale Gara-13