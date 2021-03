Luca Tassarotti vice coordinatore della Lega Santa Marinella - Terzo Binario News

La Lega continua a crescere nei territori e a Santa Marinella la struttura si rafforza con l’ingresso di Luca Tassarotti che entra nel direttivo con l’incarico di vice coordinatore.

Luca, sposato e padre di una bambina, di professione impiegato, vive a Santa Marinella ed è da oltre venti anni nello sport come atleta della Federazione Italiana di Atletica Leggera e, da un anno, atleta della Federazione italiana Triathlon. Cattolico, appassionato di politica e, fin da giovanissimo impegnato nel sociale, è stato nell’associazionismo sportivo come Presidente della Santa Marinella Athletic Club dal 2012 al 2018.

Roberta Felici :” L’ingresso in Lega di Luca mi inorgoglisce. È una persona capace e competente con tanta energia da poter mettere al servizio della nostra comunità. Sono sicura che con lui al fianco come vice coordinatore saremo ancora più vicini ai cittadini e alle loro istanze e riusciremo a traguardare obiettivi importanti in vista delle sfide che ci attendono”

Massimiliano Calvo: “Con l’ingresso di Luca Tassarotti in Lega il nostro gruppo cresce in qualità. Luca è una persona seria e preparata che può dare molto alla nostra città sia nell’ambito politico che in quello dell’associazionismo. Benvenuto tra noi e buon lavoro”.

Luca Tassarotti:” Ringrazio Roberta Felici e Massimiliano Calvo per l’incarico e per la fiducia, da parte mia impegno e costanza non mancheranno di certo. Entrare in Lega non è un traguardo ma un punto di partenza per raggiungere obiettivi importanti, voglio lavorare per la città in cui vivo con la mia famiglia, c’è molto da fare, soprattutto in questo momento di crisi economica e sociale e sono sicuro che i cittadini sapranno apprezzare impegno e serietà, i valori che mi accompagneranno in questa nuova esperienza”.

