"Pagina Grando ormai archiviata a Ladispoli, fra despotismi e questioni giudiziarie" - Terzo Binario News

Intervento di Movimento Civico Ladispoli Città, Ladispoli nel Cuore e Ladispoli al Centro

“Il silenzio del Sindaco Grando è assordante. La “pagina Grando” appare ormai archiviata, come avevamo detto qualche tempo fa praticando la nostra opposizione e rivelando un governo della città molto discutibile che, a parte alcune cose concluse grazie a quanto lasciato in eredità dalla precedente amministrazione, ha fatto poco e niente, affidandosi solo ad operazioni di pura immagine, alle clientele, ad azioni scomposte e goffe – non ultima la vicenda del consigliere che si presenta, per poi dicono ritirarsi, da un concorso comunale per la polizia municipale -.

Un’amministrazione che non affronta i nodi del programma elettorale presentato ai cittadini, lasciando perplessi anche nella gestione della pandemia, affrontata con paternalismo o poco più, basti pensare alla gestione del finanziamento regionale per i buoni spesa o a quella dell’acqua che ha portato ad un’inchiesta successiva alla vicenda della potabilità nella zona sud della città con conseguente rinvio in udienza preliminare al Sindaco Grando nonché a compiere passi drammaticamente determinanti verso la privatizzazione di Acea Ato 2.

E la questione giudiziaria ha attraversato questa amministrazione pesantemente, toccandone diversi esponenti di consiglio e giunta, non ultimo il vice Sindaco Perretta che, comunicandolo alla città con un post su Facebook ( https://www.facebook.com/pierpaolo.perretta.7 ), ha perfino tirato in ballo il consigliere Trani, tacciandolo di essere il responsabile della sua inchiesta. Un atto grave e mistificatorio, con l’intento di spostare l’attenzione dall’argomento alla ricerca di un colpevole esterno contro cui scagliare il proprio risentimento.

Noi da garantisti ci siamo stupiti della cortina di silenzio scesa su tutta quella vicenda, non una parola del Sindaco Grando ma solo i commenti sui social dei soliti scudieri, indottrinati, al soldo, incapaci perfino di rendersi conto di essere lì a difendere l’indifendibile.

Perché il potere di vigilanza e controllo di un consigliere comunale si ferma a denunce politiche e segnalazioni e non può di certo determinare un rinvio a giudizio. Per quello serve il lavoro di indagine degli inquirenti, i soli deputati a decidere l’attendibilità di un’’inchiesta o la tenuta di un’accusa.

Con l’uscita pubblica di oggi, Fratelli d’Italia decide di dare l’appoggio esterno a questa amministrazione, a conferma di tutto quello che, fuori dalle stanze dei bottoni, abbiamo detto dall’inizio della consiliatura Grando: una brutta pagina di storia ladispolana che Fratelli d’Italia ripercorre con chiarezza, onestà intellettuale e grande sincerità, senza lesinare sulle questioni giudiziarie in corso né sul clima intimidatorio instaurato in città che emerge anche da alcune dichiarazioni della consigliera Miriam De Lazzaro e che non ha risparmiato nemmeno noi.

Tra le perle rare collezionate in questi quattro anni, vorremo ricordare anche l’aver allontanato – tramite notifica dei messi comunali – una giovane assessora, forse perché aveva osato criticare qualcosa o offrire un diverso punto di vista sulla gestione di alcuni settori comunali? Tutto questo fa riflettere molto su quali siano le modalità di “dialogo” adottate dalla squadra Grando, capo di un’amministrazione cangiante che pochi hanno votato e che nessuno voterà, diventata ben presto un monocolore aggressivo della Lega.

A Ladispoli vige un clima antidemocratico che va cancellato, che ha penalizzato e sta penalizzando la città intera e chi la abita, e che segue un’impostazione neo autoritaria e arrogante, come se la sola voce udibile a di là dell’Aurelia dovesse essere quella del Sindaco (Re) Alessandro Grando. Una vocina però piccola piccola, che senza zittire arrogantemente il prossimo, faticherebbe ad essere sentita”.

Movimento Civico Ladispoli Città

Ladispoli nel Cuore

Ladispoli al Centro