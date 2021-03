Il Comitato 14 Maggio: "Riapriamo i giardini del Monumento ai Mutilati e agli Invalidi del Lavoro" - Terzo Binario News

Il Comitato 14 Maggio porta all’attenzione l’attuale stato dei giardini del Monumento ai Mutilati e agli Invalidi del Lavoro situato in via Braccianese Claudia angolo via Isonzo. L’area in questione si trova chiusa da anni, priva di qualsiasi manutenzione e sottratta alla cittadinanza.

Aspetto ancor più importante, il Monumento si vede privato della funzione per cui è stato costruito: omaggiare quanti sono rimasti mutilati o invalidi sul lavoro e sensibilizzare la comunità in merito a questo importante tema.

Ci auguriamo che l’amministrazione non rimanga indifferente a questo spazio sottratto da troppo tempo alla comunità ma che al contrario, con la sua autorevolezza, coinvolga l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) di Civitavecchia, in cui gestione si trova il monumento in questione, affinché venga intrapresa la riqualificazione dell’area e riaperti i cancelli ai cittadini.

E’ un nostro augurio che per il prossimo 11 ottobre 2021, Giornata nazionale dedicata ai mutilati e agli invalidi del lavoro, il Comune, con l’ANMIL e insieme alla cittadinanza possa deporre un fiore al monumento dei Mutilati e Invalidi del Lavoro in omaggio a quanti sono rimasti feriti compiendo il proprio dovere in fabbrica o su qualsiasi altro posto di lavoro.

A tal proposito il Comitato 14 Maggio si offre disponibile a collaborare per la riqualificazione dell’area.

Il direttivo del Comitato 14 Maggio