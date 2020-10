L'opposizione di Ladispoli a Grando: "Tavolo istituzionale sul Covid" - Terzo Binario News

“La situazione dei contagi nella nostra città e, purtroppo nell’Italia intera, suscita in noi forte preoccupazione, sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo socioeconomico conseguente.

I contagi a Ladispoli sono circa 265, tra sintomatici e asintomatici, come riporta l’ultimo bollettino della Asl competente territorialmente. Siamo purtroppo sulla vetta di una triste classifica. Numero di contagi, che come abbiamo anzidetto ci preoccupano, e che al momento sembrano non dare evidenza di un rallentamento.

È altresì evidente che rispetto alla prima fase della pandemia, quella di marzo scorso, l’amministrazione Grando è rimasta ferma e muta, probabilmente in attesa di eventi e provvedimenti sovracomunali.

L’unico intervento di rilievo di questa amministrazione sulla questione COVID è stata la partecipazione del Consigliere Cavaliere, con tanto di fascia, alla manifestazione dei NO MASK dello scorso. Alla quale è seguita solo una timida presa di distanza dal Sindaco e da pochi consiglieri di maggioranza.

Le forze politiche di minoranza chiedono pertanto la costituzione di un tavolo istituzionale con il fine di avviare un confronto su quanto sta accadendo, e per porre in essere, laddove necessarie, misure di contrasto all’epidemia e cercare allo stesso tempo forme di sostegno/aiuto alle categorie economiche colpite dai provvedimenti di chiusura e/o riduzione dell’orario di lavoro.

Il rischio di ulteriori provvedimenti restrittivi è dietro l’angolo con ulteriori ripercussioni nel fragile sistema economico, già indebolito dal lockdown del marzo passato, e soprattutto sulle fasce più deboli.

Occorre superare la contrapposizione di parte e mettersi al servizio della città e dei cittadini”.

Movimento Civico “Si Può Fare” – Loddo Giuseppe;

Movimento Civico “Insieme per Ladispoli” – Fabio Ciampa;

Movimento 5 Stelle – Antonio Pizzuti Piccoli, Ida Rossi, Francesco Forte;

Partito Democratico – Federico Ascani, Marco Pierini;

Concetta Palermo – Consigliera Comunale