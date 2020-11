L'omaggio dei colleghi Asl per Luigi Peris - Terzo Binario News

Ore 15, tutti fermi e in piedi per un minuto. Questo il modo in cu i dipendenti della Asl Roma 4 hanno voluto dire addio a Luigi Peris, il collega di Civitavecchia stroncato dal Covid pochi giorni fa.

Erano al lavoro negli uffici di via Terme di Traiano a Civitavecchia ma anche nelle sedi distaccate come il Padre Pio di Bracciano o i drive-in ma i dipendenti dell’Azienda sanitaria hanno voluto salutare Gigi interrompendo le attività in concomitanza con i funerali che si sono celebrati nella Cattedrale del comune portuale.