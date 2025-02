L'omaggio a Marco Vannini di Civitavecchia: intitolazione del Centro Diffuso • Terzo Binario News

Presente papà Valerio che ha scoperto la targa, Piendibene: “Spazio pensato per contrastare gli abusi e i maltrattamenti sui bambini”

Oggi è una giornata di grande importanza per la nostra comunità, con l’inaugurazione del Centro Diffuso Marco Vannini, uno spazio pensato per contrastare gli abusi e i maltrattamenti sui bambini.

A scoprire la targa c’era papà Valerio.

Il centro è il frutto di un’iniziativa distrettuale che ha visto il coinvolgimento attivo dei distretti sociosanitari di Civitavecchia e Ladispoli-Cerveteri, inserito nel più ampio progetto avviato dalla Regione Lazio nel 2010, giunto oggi alla sua sesta struttura.

“Con l’apertura di questo centro, dimostriamo il nostro impegno concreto per la sicurezza e il benessere di bambini e famiglie vulnerabili”, ha dichiarato Marco Piendibene, Sindaco di Civitavecchia. “Il Centro Diffuso Marco Vannini è una risposta importante alle necessità di quanti sono in difficoltà, un segno tangibile di solidarietà, che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i nostri bambini, affinché possano crescere in un ambiente sano e sicuro”.

Il Centro Marco Vannini si propone di creare uno spazio protetto, dedicato non solo alla tutela di bambini e adolescenti, ma anche al sostegno delle famiglie che vivono in condizioni di difficoltà. Il modello di intervento adottato prevede un supporto che coinvolge l’intero nucleo familiare, con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro e sereno per chi ne ha bisogno.

“Siamo qui oggi a testimoniare il frutto di un lavoro sinergico e costante”, ha aggiunto Antonella Maucioni, Assessore ai Servizi Sociali. “Questo centro è il risultato di un impegno collettivo che ha visto la collaborazione tra istituzioni e realtà locali, come le Associazioni Luogo Comune e Solidarietà. È fondamentale creare luoghi dove i bambini possano trovare ascolto e protezione e dove le famiglie possano essere accompagnate in un percorso positivo”.

Il progetto ha visto la luce grazie a Marco Vannini, la cui figura è legata imprescindibilmente a questa iniziativa. Un grazie va inoltre alla Consigliera regionale Marietta Tidei, alla Regione tutta e ai responsabili delle cooperative Solidarietà e Luogo Comune, che con impegno e dedizione hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, fondamentale per la nostra comunità.