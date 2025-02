Nuovo manto stradale anche in via Monte Li Pozzi a Cerveteri • Terzo Binario News

Medesima modalità di rifacimento attuata per via del Corbezzolo: riasfaltati quasi un kilometro e mezzo di strada

Dopo via del Corbezzolo, nuovo manto stradale anche in via Monte Li Pozzi a Cerveteri. È stato infatti completato il lavoro di riasfaltatura completa, un restyling ex novo per una lunghezza di circa un kilometro e 300metri e realizzato a costo zero per le casse comunali.

Merito dell’oculato lavoro dell’Ufficio Opere Pubbliche, che facendo rispettare pienamente il vigente regolamento sugli scavi, ha fatto effettuare i lavori direttamente alla società erogatrice di servizio a rete che precedentemente aveva effettuato degli scavi.

“Così come via del Corbezzolo, anche via Monte Li Pozzi è una di quelle arterie stradali del nostro territorio che necessitavano in maniera non rimandabile di interventi importanti e risolutivi – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – grazie al lavoro dei nostri uffici, anche questi lavori, tra l’altro estremamente sostanziosi se consideriamo che è stato riasfaltato quasi un kilometro e mezzo di carreggiata, non sono costati nulla ai nostri contribuenti. Rinnovo dunque il plauso al personale tutto ed in particolar modo al Geometra Federico Feriozzi, dal quale da sempre ho avuto completa disponibilità in tutto ciò che riguarda l’assessorato”.

“Come detto – aggiunge Luchetti – questi lavori sono stati realizzati semplicemente applicando la norma vigente, quel regolamento già esistente nel nostro Comune con il quale di fatto si impone alle società di servizi che per necessità proprie effettuano degli scavi, di riasfaltare non solamente il tratto interessato dai lavori ma tutta la carreggiata”.