Lo studente del Marconi Civitavecchia Federico Piovani ai nazionali di Problem Solving • Terzo Binario News

Un brillante risultato per Federico Piovani, studente della 2 Esa, che ha conquistato un posto nelle finali nazionali di Problem Solving, in programma a Cesena l’11 aprile. Lo studente si è infatti qualificato primo nella selezione regionale per la gara individuale, ed è stato l’unico di tutto il Lazio ad essere ammesso all’ultima fase della competizione.

Le Olimpiadi di Problem Solving rappresentano un’importante occasione per sviluppare il pensiero computazionale e affrontare problemi utilizzando la logica e il ragionamento. Le prove, basate su discipline come italiano, matematica, informatica e inglese, aiutano gli studenti a potenziare competenze fondamentali come il pensiero critico, la creatività e la capacità di trovare soluzioni efficaci.

Ad accompagnarlo in questa esperienza sarà il suo insegnante di informatica, prof. Lorenzo Bellincampi.

Tutto il Marconi, che per il terzo anno vede i suoi studenti arrivare alle fasi nazionali, fa il tifo per lui, augurandogli il miglior successo in questa sfida nazionale!