Il Ritiro Ingombranti di Csp passa a Villa Albani a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si informano gli utenti Cittadini che nei giorni 3 e 4 aprile 2025 gli uffici del servizio ritiro materiali ingombranti di Via degli Orti 12 a Civitavecchia resteranno chiusi al pubblico per consentire gli interventi di trasferimento degli uffici interessati.

Facciamo presente che nei prossimi giorni la normale funzionalità della Segreteria per informazioni e richieste di ritiro ingombranti sarà comunque attiva, contattando gli operatori all’indirizzo e-mail rid@ civitavecchiaservizipubblici. it indicando, come sempre, il nome dell’intestatario del contratto TARI, un recapito telefonico e la lista dei materiali da conferire (allegando anche una foto).

Con l’obiettivo di consentire una più funzionale fruizione degli Uffici, da lunedì 7 aprile 2025 saranno operativi i nuovi Uffici del servizio “Ritiro Ingombranti” in Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia, presso “Villa Albani”, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il numero di telefono resterà invariato: 0766 070037 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl