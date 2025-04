La banchina 25 sud del porto di Civitavecchia usata per le crociere anche per tutto il 2026 • Terzo Binario News

Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale.

Oltre al Commissario straordinario dell’Adsp Pino Musolino e al Segretario Generale f.f. Maurizio Marini, erano presenti il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino Silvestro Girgenti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, il componente designato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi.

Il Comitato, tra le numerose delibere all’ordine del giorno, ha approvato con voto unanime il rilascio di numerose concessioni demaniali e la prima variazione di bilancio 2025.

Si tratta di una variazione da circa 4 milioni di euro, grazie all’accertamento ai sensi dell’art. 18 bis di un finanziamento del MIT da 3,4 milioni, alle maggiori somme ottenute (circa 460.000 euro) per il progetto sulla Cybersecurity, che viene così finanziato totalmente per 1.476.000 euro, ed alla refusione di spese legali per procedimenti vinti dall’AdSP per oltre 150.000 euro.

Il provvedimento più rilevante riguarda il differimento alla fine del 2026 del termine per l’uso transitorio per le crociere della banchina 25 sud.

L’istanza della Roma Cruise Terminal è stata accolta al termine di un confronto con l’Autorità Marittima e sulla base di considerazioni condivise con gli stakeholder, con l’obiettivo di mantenere tutto il traffico record atteso per quest’anno e per il prossimo, consentendo al tempo stesso di concludere gli interventi del PNRR, senza problemi legati al venir meno di uno spazio importante come la 25 per il traffico crocieristico, e al terminalista e alle compagnie di programmare le toccate del nostro porto avendo a disposizione la 25 sud almeno fino a tutto il prossimo anno.

Tra le altre delibere approvate, anche l’ampliamento della concessione demaniale a favore della Tankoa Yachts, che consentirà alla società, che sta realizzando le prime tre imbarcazioni, di avere ulteriori spazi a disposizione, anche per partire con lavorazioni su unità più piccole.