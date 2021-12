Lo stabilimento Six di campo di Mare si allarga a sud - Terzo Binario News

Invece Pascucci dice no alla spiaggia per naturisti

A Campo di Mare lo stabilimento Six di Giorgio Alabiso amplia i propri confini.

Accolta parzialmente l’osservazione al PUA presentata dalla Società Zanzibar srl al PUA – Piano Utilizzazione degli Arenili redatto dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, che di fatto ora potrà allargare il proprio tratto di spiaggia di 15 metri verso zona sud, “occupando” un tratto di spiaggia libera tra lo stesso Six e l’Ocean Surf.

Accoglimento parziale perché la società chiedeva un ampliamento di 35 metri (15 a sud e 20 a nord), che si sarebbero sommati ai 60,7 metri già in concessione.

Inoltre, la società proponeva di prendere in gestione alcuni servizi legati al salvamento e alla pulizia dei tratti di arenili limitrofi nella zona nord, cosa quest’ultima non inerente al punto in discussione, prettamente urbanistico.

Ha inciso inoltre sul parziale accoglimento, il fatto che a nord del Six insiste anche lo spazio dell’Associazione Nautica Campo di Mare. Un allargamento anche a Nord dello stabilimento della Zanzibar srl avrebbe reso praticamente impossibile il passaggio a mare.

A Cerveteri è stata importante tutta la seduta del Consiglio comunale. Nel secondo punto all’Ordine del Giorno del Consiglio comunale, le controdeduzioni alle osservazioni sul Piano di Utilizzo degli Arenili per finalità turistico ricreative.

Cinque le osservazioni presentate, tra cui quella del Six, più una, quella dell’Ocean Surf, che però è giunta fuori tempo massimo. Nessuna osservazione presentata invece da Ezio La Torretta e la Spiaggia Renzi.

“Noi abbiamo fatto l’adozione definitiva del PUA nel Consiglio dello scorso agosto, abbiamo fatto la preadozione lo scorso anno, l’adozione e poi una volta pubblicato l’atto per un tempo di 30 giorni abbiamo consentito a chiunque fosse portatore di interesse, proprio come previsto per legge di presentare osservazioni – spiega il sindaco Alessio Pascucci in fase dibattimentale – nessun nuovo stabilimento nel nostro PUA, ma anzi ci sarà la riduzione per 35metri del Quadrifoglio in quanto non allineato ad un precedente vincolo.

Inoltre si prevede la fruizione della spiaggia a Nord e l’istituzione di sei spiagge libere attrezzate, di cui una è nella spiaggia grande, quella tra il Six e l’Ocean Surf, dove si svolge il Jova Beach Party, mentre le altre dopo il fiume Zambra, dove sorgeranno un’area kite, una dedicata agli sport acquatici e una per gli amici animali.

Tolta invece, dopo alcune perplessità sollevate dall’Arma Aeronautica che proprio accanto è titolare di uno stabilimento balneare, quella per naturisti”.

La questione è stata dibattuta anche sui social, dove l’hanno fatta da padroni determinati post-troll comparsi su alcuni gruppi di zona.

Unico scopo quello della provocazione e chissà che nel post Consiglio Comunale se rimarranno.