Ardita: "Verifiche sull'ampliamento del discount di Ladispoli" - Terzo Binario News

“In pochi anni e’ passato da Eurospin a Grando Eurospin. Verificheremo l’ampliamento che doveva rispettare una convenzione dalla trasformazione delle Piscine del Faro in una piccola Standa, lasciando un parcheggio per i clienti per i residenti degli alberi ed una piazzetta.

L’inaugurazione ci sarà il giorno che avranno terminato il cemento. Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione al prossimo consiglio comunale di Ladispoli per avere chiarimenti dall’ amministrazione comunale su questo ulteriore ampliamento commerciale in pieno centro urbano.

Certo che dalla giunta Paliotta che ha convertito le piscine del Faro in una piccola Standa alla giunta Grando che ha autorizzato questo Grando ampliamento commerciale credo che sia cambiato poco, stessa musica e stessa politica + cemento – servizi e – verde”.

Giovanni Ardita