Fiamme nella masseria Cerveteri, i Vigili del Fuoco salvano gli animali - Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 04.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incendio ricovero attrezzi.

Gli uomini della caserma Bonifazi si sono portati al chilometro 47.700 della statale Aurelia, zona la Quaglia.

All’arrivo sul posto i Vigili del fuoco si sono trovati di fronte un incendio generalizzato che coinvolgeva un modulo abitativo adibito a ricovero attrezzi.

Rapidi nell’estinzione delle fiamme i Vvf hanno impedito alle stesse di raggiungere i numerosi animali allevati e l’abitazione sita nelle immediate vicinanze.

Le cause sono in corso di accertamento, non si è registrato nessun ferito.