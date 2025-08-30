Lo beccano nascosto fra gli scaffali, ladro arrestato in via Cola di Rienzo • Terzo Binario News

Questa notte, in via Cola di Rienzo, quartiere Prati, è stato segnalato al NUE 112, un furto in atto presso un esercizio commerciale.
Effettivamente, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, nel corso dell’intervento all’indirizzo indicato, sono riusciti a sorprendere ancora all’interno del negozio, in flagranza, un 48enne di Napoli, con precedenti, già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata con provvedimento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere, con obbligo di permanenza nel Comune di Napoli, il quale cercava di nascondersi tra gli scaffali dell’attività commerciale, dopo che aveva cercato di forzare il registratore di cassa.
L’uomo dopo l’arresto è stato condotto in caserma, successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto a piazzale Clodio, presso le aule dibattimentali, per il rito direttissimo, poiché gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.