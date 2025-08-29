 Sassi contro le auto parcheggiate, 24enne arrestato al Don Bosco • Terzo Binario News

Sassi contro le auto parcheggiate, 24enne arrestato al Don Bosco

Ago 29, 2025 | Carabinieri, Cronaca, Roma

CASILINA - I Carabinieri impegnati nei controlli nei quartieri Centocelle e Gordiani (2)

La scorsa sera, in via Calpurnio Fiamma, un uomo in evidente stato di alterazione, stava danneggiando diverse auto parcheggiate con lancio di sassi.

Le diverse segnalazioni arrivate al 112 NUE, hanno permesso l’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà che, ha individuato e bloccato un ragazzo, un italiano 24enne, senza fissa dimora e con precedenti.

Condotto in caserma, è andato nuovamente in escandescenza colpendo i militari con calci e pugni. Ristabilita la calma, per il 24enne sono scattate le manette, poiché gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.