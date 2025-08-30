Cibo scaduto nel chiosco di via Veneto: stangata di Roma Capitale da 11mila euro • Terzo Binario News

Una serie di irregolarità sono state accertate dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante le verifiche eseguite ieri dagli agenti, nell’ambito delle consuete attività di controllo volte a far rispettare le regole da parte di esercizi commerciali e minimarket ed a tutela dei consumatori.

Nei pressi di via Veneto, le pattuglie hanno accertato violazioni per un ammontare complessivo di sanzioni pari a circa 11mila euro, elevate nei confronti del gestore di un chiosco autorizzato alla sola vendita di prodotti alimentari.

Tra le irregolarità rilevate durante i controlli, eseguiti anche con ausilio della Polizia di Stato, l’ampliamento abusivo di suolo pubblico, la messa in vendita di merce di categoria diversa da quella concessa, quali articoli per l’igiene personale e accessori di telefonia, oltre alla presenza di un’ingente quantità di alimenti scaduti o mal conservati, come conserve, frutta secca, confezioni di dolciumi, prodotti ortofrutticoli, nonché di merce priva di tracciabilità e dell’etichettatura obbligatoria.

A seguito degli illeciti riscontrati, gli agenti hanno posto sotto sequestro circa 80 chili di alimenti, procedendo inoltre ad inviare un’informativa al municipio competente per gli ulteriori adempimenti del caso.

Altre sanzioni, per un ammontare superiore ai 4mila euro, sono scattate anche per un minimarket sito in zona Monte Mario, dove i caschi bianchi hanno proceduto al sequestro di circa 20 chili di alimenti scaduti, quali surgelati e prodotti in scatola.