L'Iis Stendhal di Civitavecchia ospita gli studenti stranieri per il progetto teatrale dell'Erasmus Plus • Terzo Binario News

Erasmus Plus “The Merchant of Venice”, questo è il nome del progetto che sta portando avanti il nostro Istituto e che vede coinvolte 5 nazioni, tra cui la Germania, come capofila, la Spagna, la Serbia la Turchia e l’Italia.

Nello specifico, questa settimana dal 23 al 27, abbiamo ospitato la mobilità dei nostri partners stranieri in Italia, a Civitavecchia, presso le due sedi del nostro Istituto IIS Stendhal. I ragazzi del tecnico Baccelli e dell’alberghiero Cappannari hanno collaborato egregiamente rendendo unica questa esperienza di teatro insieme al team dei docenti che ha lavorato con grande impegno per offrire ancora una volta agli studenti una incredibile opportunità di crescita.

Il Team italiano coordinato dal prof. Mauro Campo e composto dalle prof. sse Tiziana Brunetti, Patrizia Bedini e Carla Celani, ha lavorato intensamente per organizzare al meglio le varie attività, in collaborazione con diversi colleghi dell’istituto Baccelli, del Cappannari e del Croce che hanno contribuito alla realizzazione di tutte le varie attività.

“The Bridge” è il titolo dell’opera e questo è il suo contenuto:

“Essere diversi esprimendo ciò che si è liberamente richiede molta forza e coraggio. È più semplice cercare di conformarsi agli standard che ci impone la società, anche quando questi non ci piacciono. Eppure la natura ci insegna che l’evoluzione nasce proprio con le diversità: se tutto restasse sempre così com’è, non esisterebbe il progresso.

Altre volte essere diversi non è una scelta, ma solo frutto di pregiudizi frutto dell’ignoranza. È molto importante quindi, oltre ad accettare le proprie diversità, aprirsi a quelle degli altri.”