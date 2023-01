Civitavecchia intitolerà il piazzale del tribunale a Papa Giovanni Paolo II • Terzo Binario News

La toponomastica comunale si arricchisce di un nuovo importante riferimento. Domenica 5 febbraio, alle ore 10, avverrà infatti l’intitolazione del piazzale del Tribunale a Papa Giovanni Paolo II.

L’Amministrazione comunale raccoglie così la richiesta avanzata dall’associazione Civitavecchia 2000 di Alessandro Scotto.

Come ha spiegato l’Assessore con delega alla toponomastica, Dimitri Vitali, il luogo è stato scelto per ricordare una delle frasi più celebri di Papa Wojtyla: “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono”.