Libri, sabato "Il Rifugio degli Elfi" ospita "Gunilla e il Regno Sommerso" • Terzo Binario News

Sabato 26 novembre, alle ore 18, Il Rifugio degli Elfi di Cerveteri

ospiterà la presentazione del libro “Gunilla e il Regno sommerso” di

Stefania Mariani. Interverranno Angela Cristofaro e Stefano Sassu della

casa editrice AG Book Publishing.

La scuola è terminata e il giorno tanto atteso è arrivato. Gunilla e i

suoi tre amici del cuore – Roy, Gino e Toby – sono pronti per il

campeggio. Proprio nel paese che li ospita, durante una visita in

un’antichissima e misteriosa biblioteca, vengono trasportati in un mondo

parallelo. È possibile che la leggenda sia vera e che un potente

incantesimo abbia sigillato il Regno di Angelette in fondo al lago? Può

un diario averli resi indispensabili per la salvezza di un popolo?

Gunilla e i suoi amici lo scopriranno attraverso un incredibile viaggio,

durante il quale affronteranno numerose prove, incontreranno personaggi

fantastici come la principessa Lena e sua sorella Amanda, il sacerdote

Magisto, la Dea Sferica, il signor Volto, la bambola di latta Nevia e il

gatto Cagliostro, e dovranno combattere contro un potente nemico, Fabri

Moot, principe di Oscuria. Riusciranno a mettere fine alla lotta tra

regni e a fare ritorno al campeggio prima che sia buio?

Stefania Mariani nasce a Roma ma il suo lavoro di illusionista la porta

a girare l’Europa. Fin da bambina ama i libri e crea storie, con il

sogno di diventare scrittrice. Lavora nel mondo dei più piccoli da oltre

trent’anni. Gli studi di Psicologia infantile la aiutano a indirizzare i

suoi racconti verso quel magico scrigno che ogni bimbo custodisce e

modifica.

Illustrazioni di Giulia Boccucci, Gaia Carfora e Leonardo Oltolini,

realizzate nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’I.I.S. Ettore

Majorana di Cesano Maderno (MB) e AG Book Publishing in merito allo

sviluppo di interventi di sinergia e integrazione nell’attuazione di

azioni formative all’interno del progetto PCTO (Percorsi per le

Competenze Trasversali e l’Orientamento) e all’interno delle esperienze

per la disciplina trasversale di Educazione Civica. Il progetto ha

offerto ad alcuni studenti del Liceo Artistico la possibilità di

lavorare concretamente all’illustrazione di un libro per ragazzi,

imparando allo stesso tempo organizzazione, tempistiche e

caratteristiche dell’editoria libraria.

Per informazioni: Il Rifugio degli Elfi – tel. 06 994 3140