Libri, pubblicato "Sinfonia senza nome" di Giuseppe Baccarelli • Terzo Binario News

L’autore è stato per molti anni capo della redazione di Civitavecchia de “Il Messaggero”

Può intrigarvi nei momenti di noia, sorprendervi se desiderate l’avventura, mettervi alla prova se vi piace l’indagine, rilassarvi in una giornata di stress, appassionarvi se avete bisogno di una storia che parli anche al cuore.

Tutto in un libro, perché Sinfonia senza nome (Robin Edizioni, Torino, 2022, 16 euro) è costruito con grande cura, con un ritmo veloce e mai noioso, in cui i dialoghi spingono il lettore alla comprensione dei personaggi e mettono in luce le sfumature dell’animo umano, dove nessuno è senza colpe o errori.

Lo sviluppo dei fatti, in un continuo alternarsi nello spazio e nel tempo, conduce pian piano alla ricostruzione e riflessione su quanto e perché sia accaduto, cosicché la storia si rivela come in un grande puzzle, che prende forma attraverso piccoli tasselli e che solo alla fine offre la visione d’insieme.

Giovanni Carli è l’enigmatico protagonista, a cui fa da spalla la valente e coraggiosa commissaria Tosca Rambaldi. I destini dei due si incrociano sul piazzale di una chiesa, in una giornata di tarda primavera, mentre la brezza trasporta l’odore salmastro del mare. Quell’incontro li condurrà a mettere in gioco la carriera e la vita. Altrettanto credibili e ben caratterizzati sono i personaggi minori che fanno da supporto alla vicenda.

Umbro di nascita, Giuseppe Baccarelli ha svolto tutta la sua vita giornalistica nel Messaggero, cominciando come corrispondente da Spoleto. Caposervizio, è stato per molti anni responsabile della redazione di Civitavecchia. Ha anche collaborato per riviste sportive specializzate e curato diverse pubblicazioni. Nel 1995 ha scritto un instant book “La storia della Madonnina delle lacrime di Civitavecchia” e dal 2010 al 2016 è stato direttore responsabile del quotidiano on-line BiGnotizie.it. Durante i giorni cupi e lenti della pandemia ha deciso di riempire mente, cuore e tempo con il primo vero impegno narrativo.